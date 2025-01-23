Автоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугу

На порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: diia.gov.ua

Відновлення послуги

«Автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі „Дія“. Якщо вирішили змінити діяльність або масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом», — зазначив Федоров.

Він додав, що автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор і зменшує час очікування.

При цьому міністр уточнив, що про відновлення інших сервісів у «Дії» він повідомить пізніше.