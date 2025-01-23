Автоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугу

На порталі «Дія» відновили послугу закриття ФОП. Це можна знову зробити з мінімальним часом очікування. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Автоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугу
Фото: diia.gov.ua

Відновлення послуги

«Автоматичне закриття ФОП знову працює на порталі „Дія“. Якщо вирішили змінити діяльність або масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом», — зазначив Федоров.

Він додав, що автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор і зменшує час очікування.

При цьому міністр уточнив, що про відновлення інших сервісів у «Дії» він повідомить пізніше.





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Автоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугуАвтоматичне закриття ФОП: На порталі «Дія» відновили послугу
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