У Twitter відновили платну підписку Blue

У понеділок, 12 грудня, у Twitter знову запрацює платна функція верифікації Twitter Blue, повідомляє BBC.

У Twitter відновили платну підписку Blue
Фото: engadget.com

Яка вартість підписки

Ціна, як і раніше, становить $8 на місяць. Для тих, хто використовує застосунок на пристроях Apple, через комісію підписка зросте до $11.

Додаткові функції

Серед додаткових функцій Twitter Blue є кнопка редагування твітів, яку вже давно вимагають і решта користувачів соцмережі. Передплатники Blue також бачитимуть менше реклами, їхні твіти будуть розміщуватися над іншими, і вони зможуть публікувати та переглядати довші та якісніші відео.

Раніше блакитна галочка використовувалася як інструмент перевірки для відомих акаунтів. Твіттер роздавав її безкоштовно, але тільки сама соцмережа вирішувала, кому її надати. Маск вирішив, що це несправедливо.

Передісторія

В кінці листопада Ілон Маск відклав запуск Twitter Blue (знак верифікації) на невизначений термін через проблему з фейками.

7 листопада Twitter запустив платну підписку для користувачів, які бажають отримати синю галочку — знак верифікації їхнього облікового запису. Нововведення з'явилося у додатку Twitter для iPhone. Вартість передплати Twitter Blue складає $7,99 на місяць.





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