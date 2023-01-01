Рік у пошуку: що українці шукали в Google найчастіше

Компанія Google підбила традиційні підсумки року та розповіла, які пошукові запити користувалися в українців найбільшою популярністю. Цього року багато запитів пов'язані з повномасштабною війною, розв'язаною Росією, та допомогою, яку можна отримати.

Найпопулярнішим пошуковим запитом став «Карта повітряних тривог», на другому місці — «Новини України», а на третьому – «єДопомога». До першої десятки увійшли також запити «Карта України», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».