Рік у пошуку: що українці шукали в Google найчастіше

Найпопулярнішим запитом 2022-го став «Карта повітряних тривог», інформує ZN.ua.

Рік у пошуку: що українці шукали в Google найчастіше
Google назвав найпопулярніші запити
© Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Компанія Google підбила традиційні підсумки року та розповіла, які пошукові запити користувалися в українців найбільшою популярністю. Цього року багато запитів пов'язані з повномасштабною війною, розв'язаною Росією, та допомогою, яку можна отримати.

Найпопулярнішим пошуковим запитом став «Карта повітряних тривог», на другому місці — «Новини України», а на третьому – «єДопомога». До першої десятки увійшли також запити «Карта України», «Байрактар» та новий сезон ТВ-шоу «Холостяк».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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