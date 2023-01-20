Meta не блокуватиме контент про полк «Азов» – Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що компанія Meta обіцяє розблокувати акаунти військовослужбовців на Facebook, а також не блокувати контент про полк «Азов». Про це Федоров написав у своєму Telegram.

«Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі», – зазначив очільник Мінцифри.

За його словами, команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

«Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк «Азов». Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», – додав Федоров.