Кіберфахівці ГУР зламали центр видачі е-підписів в РФ: деталі

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з активістами групи BO Team здійснили успішну кібератаку на центр видачі електронних підписів "Основание", інформує Апостроф.

Про це поінформували в ГУР.

За даними української розвідки, кіберспеціалісти здійснили відповідну атаку по центру е-підписів 11 вересня.

Основною діяльністю компанії є видача електронних цифрових підписів.

"Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних в Росії", - повідомляють у розвідці.

Зокрема, сервісами компанії послуговуються банківські, військові, різноманітні державні та приватні установи, що причетні до ведення війни проти України. З-поміж найвідоміших:

  • "Вєртольоти Росії";
  • "Альфа-Банк";
  • "Транснєфть тєлєком";
  • "Трансмашхолдінґ";
  • "Сєрєбро Маґадана".

В ГУР уточнили, що хакерам вдалося знищити терабайти важливої інформації на серверах підприємства, отримали доступ до бази даних на 1,5 млн е-підписів клієнтів центру.

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - додали у розвідці.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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