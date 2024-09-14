Кіберфахівці ГУР зламали центр видачі е-підписів в РФ: деталі

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом з активістами групи BO Team здійснили успішну кібератаку на центр видачі електронних підписів "Основание", інформує Апостроф .

Про це поінформували в ГУР.

За даними української розвідки, кіберспеціалісти здійснили відповідну атаку по центру е-підписів 11 вересня.

Основною діяльністю компанії є видача електронних цифрових підписів.

"Вказана компанія акредитована міністерством цифрового розвитку держави-агресора, вважається однією з найбільш захищених та надійних в Росії", - повідомляють у розвідці.

Зокрема, сервісами компанії послуговуються банківські, військові, різноманітні державні та приватні установи, що причетні до ведення війни проти України. З-поміж найвідоміших:

"Вєртольоти Росії";

"Альфа-Банк";

"Транснєфть тєлєком";

"Трансмашхолдінґ";

"Сєрєбро Маґадана".

В ГУР уточнили, що хакерам вдалося знищити терабайти важливої інформації на серверах підприємства, отримали доступ до бази даних на 1,5 млн е-підписів клієнтів центру.

"Масив отриманих даних українські хакери мають намір виставити на продаж, а виручені кошти передати на потреби Сил безпеки та оборони України", - додали у розвідці.