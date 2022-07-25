Meta відкрила центр підтримки малого бізнесу України

Корпорація Meta запустила спеціалізований навчальний центр підтримки для українського бізнесу. Програма реалізується за підтримки Мінцифри та Дія.Бізнес. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінцифри.

За даними Програми розвитку ООН , через російське вторгнення 50% українських підприємств повністю закрилися, тоді як інша половина змушена працювати набагато менше від своїх можливостей. Meta продовжує підтримувати Україну і запускає програму допомоги для відновлення економіки країни. Що це буде: Різноманітні освітні безоплатні ресурси для українських підприємців. Понад 20 курсів Blueprint та навчальна платформа Meta Boost, які допоможуть опанувати навички володіння компанією та проводитимуть онлайн-зустрічі для підприємців.

У майбутньому планується фінансова підтримка Meta в розмірі $1,5 млн, щоб українські малі та середні підприємства могли проводити рекламні кампанії на платформах корпорації. Деталі про це будуть повідомлені окремо згодом.