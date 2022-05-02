Ищите сами: Финляндия отключила дата-центр Яндекса от электропитания

Дата-центр компании Яндекс в городе Мянтсяля на юге Финляндии отключили от электропитания. Сейчас его переключили на дизельный генератор, сообщают местные СМИ.

Ищите сами: Финляндия отключила дата-центр Яндекса от электропитания

Представитель Яндекса признал, что центр обработки данных в Мянтсяля «временно работает на собственных дизельных генераторах». Он не назвал причину отключения, но отметил, что дата-центр продолжает работать, а компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.

Причина — санкции?

В марте финская энергетическая компания Nivos Energia Oy заявила, что продолжает сотрудничество с зарегистрированной в Финляндии Yandex Oy, но готова прекратить его, если Яндекс попадет под санкции.

Яндекс не включен в санкционные списки. При этом в середине марта Евросоюз ввел санкции в отношении Тиграна Худавердяна, занимавшего пост главного управляющего директора Yandex N.V., головной компании роSSийского поисковика. После этого Худавердян покинул руководящие посты в компании.

Другие ограничения

В марте в Яндекс отметили, что ряд западных поставщиков заявили о прекращении всех поставок и услуг клиентам в РФ.

Компания утверждает, что она сможет работать в обычном режиме как минимум в течение 12?18 месяцев. Однако в случае длительной приостановки поставок оборудования, программного обеспечения или других технологий, если не будут найдены альтернативные источники, это на деятельность компании «может оказать существенное негативное влияние».

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