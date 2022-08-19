В столиці працював підпільний серверний центр російських хакерів

Правоохоронці викрили у столиці підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За повідомленням спецслужби власники центру надавали в оренду понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. Обладнання використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак на сайти органів державної влади.

«Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з Росії. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України», - йдеться в повідомленні.