2022-08-19
В столиці працював підпільний серверний центр російських хакерів
Росіяни використовували його для кібератак проти України
Серверний центр в столиці працював на росіян© СБУ
Правоохоронці викрили у столиці підпільний серверний центр, який російські хакери використовували для кібератак проти України. Про це повідомляє Служба безпеки України.
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«Ділки обслуговували понад 100 «абонентів», переважна більшість яких є хакерами з Росії. Частина з них була підконтрольна російським спецслужбам і працює на шкоду інформаційній безпеці України», - йдеться в повідомленні.
Артем Руденко, ZN.ua