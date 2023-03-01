Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство

Компанія Twitter заявила про те, що починає впроваджувати політику «нульової толерантності» до постів, які містять заклики до насильства чи ненависть до інших груп. Як зазначає Independent, нова політика розширює деякі правила, які існували раніше, але й обмежує деякі інші.

Так, нова політика забороняє пости з погрозами, побажання заподіяти шкоду, прославляння насильства, а також підбурювання до нього.