2023-03-01
Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство
У компанії обіцяють блокувати будь-який обліковий запис, який порушить нові правила, інформує
Twitter впроваджує нові обмеження, спрямовані на боротьбу з насильством© unsplash.com
Компанія Twitter заявила про те, що починає впроваджувати політику «нульової толерантності» до постів, які містять заклики до насильства чи ненависть до інших груп. Як зазначає
Так, нова політика забороняє пости з погрозами, побажання заподіяти шкоду, прославляння насильства, а також підбурювання до нього.
Фаїна Вауліна, ZN.ua