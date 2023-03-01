Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство

У компанії обіцяють блокувати будь-який обліковий запис, який порушить нові правила, інформує ZN.ua.

Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство
Twitter впроваджує нові обмеження, спрямовані на боротьбу з насильством
© unsplash.com

Компанія Twitter заявила про те, що починає впроваджувати політику «нульової толерантності» до постів, які містять заклики до насильства чи ненависть до інших груп. Як зазначає Independent, нова політика розширює деякі правила, які існували раніше, але й обмежує деякі інші.

Так, нова політика забороняє пости з погрозами, побажання заподіяти шкоду, прославляння насильства, а також підбурювання до нього.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Канада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовцівКанада заблокувала використання TikTok на пристроях держслужбовців
Meta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектомMeta працює над власними чат-ботами зі штучним інтелектом
Київстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетомКиївстар запустив два нові тарифи з домашнім інтернетом
Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»Поліція затримала адміністратора групи руху «Редан»
Twitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильствоTwitter заявив про впровадження політики «нульової толерантності» до постів про насильство
Блок рекламы


Похожие новости
Twitter дозволив рекламу канабісуTwitter дозволив рекламу канабісу
Вночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомленьВночі у Twitter стався збій, він повідомляв користувачам про перевищення ліміту повідомлень
Колишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компаніїКолишній співробітник Twitter розповів про порушення конфіденційності в компанії
В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%В грудні доходи Twitter від реклами впали на понад 70%
На Twitter подали до суду за несплату оренди офісівНа Twitter подали до суду за несплату оренди офісів
Після приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBCПісля приходу Маска Twitter покинули 80% співробітників — CNBC
Twitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBCTwitter скоротив 80% співробітників після придбання компанії Маском – CNBC
Щоденний дохід Twitter впав на 40%. 500 найбільших рекламодавців пішли — ЗМІЩоденний дохід Twitter впав на 40%. 500 найбільших рекламодавців пішли — ЗМІ
Twitter зрівняла ціну підписки Blue у додатках на Android та iOSTwitter зрівняла ціну підписки Blue у додатках на Android та iOS
Twitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістівTwitter без пояснень заблокував акаунти кількох журналістів
Последние новости
Подгружаем последние новости