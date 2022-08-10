Колишнього співробітника Twitter визнали винним у шпигунстві на користь уряду Саудівської Аравії

Ахмад Абуаммо передавав представникам влади арабської країни особисті дані про користувачів, які її критикували, інформує ZN.ua.

Колишнього співробітника Twitter визнали винним у шпигунстві на користь уряду Саудівської Аравії

Колишнього співробітника Twitter Ахмада Абуаммо визнали винним у шпигунстві на користь уряду Саудівської Аравії. Присяжні винесли свій вирок у федеральному суді Сан-Франциско у вівторок, 9 серпня. Абуаммо також було засуджено за змову з метою шахрайства, відмивання грошей і фальсифікацію записів. Про це повідомляє Bloomberg.

Раніше Абуаммо працював у Twitter в якості менеджера з медіа-партнерства і допомагав відомим діячам з Близького Сходу та в Північної Африки просувати їхні акаунти. Однак він використав своє становище, щоб отримати доступ до адрес електронної пошти, номерів телефонів і дат народження користувачів, які критикували саудівський уряд. Потім Абуаммо передавав цю інформацію офіційним особам Саудівської Аравії в період з листопада 2014 року по травень 2015 року та отримував у відповідь винагороду.

У 2019 році міністерство юстиції США звинуватило Абуаммо та іншого колишнього співробітника Twitter Алі Альзабару в шпигунстві. Пізніше агентство розширило ці звинувачення в 2020 році, включивши третю особу, Ахмеда Алмутаїрі, який нібито координував схему. І Алмутаїрі, і Альзабара розшукуються урядом США. У зв'язку зі злочинною діяльністю вищеназваних осіб, минулого року правозахисник Алі Аль-Ахмед подав до суду на Twitter, стверджуючи, що платформа могла зробити більше для захисту його інформації.

Як повідомляє Bloomberg, прокуратура звинуватила Абуаммо у співпраці з помічником Мухаммеда бін Салмана, наслідного принца Саудівської Аравії, для придушення дисидентів. Абуаммо стверджує, що він просто виконував свою роботу, і звинувачуває Twitter у тому, що соцмережа не захищає дані користувачів.

Тепер Абуаммо загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. У Twitter відмовляються від коментарів.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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