SpaceX відкликала запит на фінансування роботи Starlink в Україні

Компанія SpaceX відкликала запит на фінансування роботи системи супутникового інтернету Starlink, який вона направляла до Пентагону. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у Twitter .

"SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування", - написав він.

Бізнесмен також додав, що на даний момент в Україну було відправлено 25 300 терміналів Starlink, але профінансовано роботу лише 10 630 з них.