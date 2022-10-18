2022-10-18
SpaceX відкликала запит на фінансування роботи Starlink в Україні
Раніше Маск заявив, що компанія сама продовжить фінансувати роботу супутникового Інтернету, інформує
Компанія SpaceX відкликала запит на фінансування роботи системи супутникового інтернету Starlink, який вона направляла до Пентагону. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.
"SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування", - написав він.
Бізнесмен також додав, що на даний момент в Україну було відправлено 25 300 терміналів Starlink, але профінансовано роботу лише 10 630 з них.
Фаїна Вауліна, ZN.ua