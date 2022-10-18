SpaceX відкликала запит на фінансування роботи Starlink в Україні

Раніше Маск заявив, що компанія сама продовжить фінансувати роботу супутникового Інтернету, інформує ZN.ua.

SpaceX відкликала запит на фінансування роботи Starlink в Україні
SpaceX продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні
© depositphotos/MikeMareen

Компанія SpaceX відкликала запит на фінансування роботи системи супутникового інтернету Starlink, який вона направляла до Пентагону. Про це заявив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.

"SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування", - написав він.

Бізнесмен також додав, що на даний момент в Україну було відправлено 25 300 терміналів Starlink, але профінансовано роботу лише 10 630 з них.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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