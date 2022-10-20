SpaceX планує запустити Starlink у літаках у 2023 році

Швидкості інтернету вистачить для онлайн-ігор та відеодзвінків, інформує ZN.ua.

SpaceX планує запустити Starlink у літаках у 2023 році
Starlink працюватиме і в літаках
© depositphotos/MikeMareen

Компанія SpaceX планує у 2023 році запустити проєкт Starlink Aviation, який забезпечить доступ до супутникового інтернету на літаках. Як повідомляє The Verge, обіцяна швидкість складе 350 Мбіт/с, чого вистачить для онлайн-ігор, відеодзвінків та «інших дій з високою швидкістю передачі даних».

Видання зазначає, що ця швидкість набагато вища за ту, яку зараз пропонують у літаках. Так, більшість компаній використовують наземні станції, які забезпечують швидкість з'єднання не більше 10 Мбіт/с. Існуючі супутникові системи забезпечують швидкість інтернету в межах 30-100 Мбіт/с. Це швидкість передачі всього літака, отже, кожного окремого гаджета вона може змінюватися залежно від цього, скільки користувачів підключаться до послуги.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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