SpaceX планує запустити Starlink у літаках у 2023 році

Компанія SpaceX планує у 2023 році запустити проєкт Starlink Aviation, який забезпечить доступ до супутникового інтернету на літаках. Як повідомляє The Verge , обіцяна швидкість складе 350 Мбіт/с, чого вистачить для онлайн-ігор, відеодзвінків та «інших дій з високою швидкістю передачі даних».

Видання зазначає, що ця швидкість набагато вища за ту, яку зараз пропонують у літаках. Так, більшість компаній використовують наземні станції, які забезпечують швидкість з'єднання не більше 10 Мбіт/с. Існуючі супутникові системи забезпечують швидкість інтернету в межах 30-100 Мбіт/с. Це швидкість передачі всього літака, отже, кожного окремого гаджета вона може змінюватися залежно від цього, скільки користувачів підключаться до послуги.