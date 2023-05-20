В ЄС пропонують ввести мито на всі онлайн-покупки

Один із елементів митної реформи ЄС.

Єврокомісія запропонувала скасувати безмитний імпорт товарів до 150 євро для онлайн-покупок з-за кордону. Відповідна ініціатива оприлюднена на сайті ЄК, інформує ZN.ua .

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Це один із елементів митної реформи ЄС запропонованої Єврокомісією.

ЄК обґрунтувала зміни правил щодо онлайн-покупок, тим що за оцінками 65% посилок від онлайн-платформ надсилають до ЄС недооціненими для уникнення сплати мита. Також дослідження показували, що велика частка товарів закуплених покупцями з ЄС безпосередньо за кордоном не відповідали вимогам встановленим у ЄС.

Згідно з пропозицією, з 2028 року онлайн-платформи будуть зобов'язані стягувати мито із покупців з ЄС і передавати дані про направлені посилки до новоствореного хабу митних даних ЄС. Також платформи будуть відповідати за дотримання вимог до імпорту товарів на ринок ЄС:

вимог безпеки продуктів,

обмежень на імпорт окремих видів товарів.

Для онлайн-покупок буде передбачений спрощений режим оподаткування, де буде діяти лише чотири ставки мита на основі широкої категорії імпортованого товару.

Законопроєкт набуде чинності у разі схвалення законодавцями ЄС — Європарламентом та міністрами країн-членів у складі Ради ЄС.