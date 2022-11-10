В Україні вже з'явилися перші провайдери, які дають інтернет в умовах відключень світла - Мінцифри

Щоб мережі оновили більшість провайдерів, потрібно кілька місяців, інформує ZN.ua.

В Україні вже з'явилися перші провайдери, які дають інтернет в умовах відключень світла - Мінцифри
© silicon.fr

В Україні вже є перші провайдери, які реалізували технологію, що повністю адаптована до роботи в умовах відключень світла. Про це розповів директор департаменту щодо розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в інтерв'ю "Детектор-медіа".

Представник Мінцифри не назвав жодного конкретного провайдера. Проте пояснив, за якою ознакою слід їх обирати.


Лія Ільченко, ZN.ua





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