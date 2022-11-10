В Україні вже з'явилися перші провайдери, які дають інтернет в умовах відключень світла - Мінцифри

В Україні вже є перші провайдери, які реалізували технологію, що повністю адаптована до роботи в умовах відключень світла. Про це розповів директор департаменту щодо розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в інтерв'ю "Детектор-медіа" .

Представник Мінцифри не назвав жодного конкретного провайдера. Проте пояснив, за якою ознакою слід їх обирати.