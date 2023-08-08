Криптобіржа KuCoin призупинить послуги з майнінгу біткоїна

Криптобіржа KuCoin повідомила про припинення з 15 серпня послуг з майнінгу біткоїна та Litcecoin (LTC), які вона надає за допомогою власного майнінгового пулу KuCoin Pool. Поточний хешрейт пула KuCoin для біткоїна становить 9,10 EH/s, для LTC — 3,87 EH/s.

Фото: vctr.media

Що відомо

Коли цю послугу буде відновлено, біржа не повідомляє, але обіцяє, що до цього моменту користувачі зберігатимуть повний доступ та контроль за своїми активами. Інші пропозиції KuCoin також працюватимуть, йдеться в повідомленні.

Представники KuCoin рекомендували користувачам пула знайти йому альтернативу до 15 серпня. Також у компанії порадили зробити резервні копії всіх даних з акаунтів до 27 серпня, щоб уникнути втрати коштів після закриття сервісу.