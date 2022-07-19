Суддя призначила дату та термін розгляду позову Twitter до Ілона Маска

Суд не пристав на прохання адвокатів мільярдера.

Суддя призначила дату та термін розгляду позову Twitter до Ілона Маска

Суд постановив, що позов Twitter проти Ілона Маска щодо їхньої угоди про придбання соцмережі за $44 млрд має бути розглянутий у жовтні протягом п’яти днів, повідомляє CNN.

Рішення було прийняте за підсумками засідання щодо можливості та доцільності розгляду справи у прискореному режимі.

Адвокати Twitter просили призначити розгляд на вересень і переконували, що за чотири дні здатні довести, що Маска слід змусити виконати домовленість і заплатити по $54,20 за акцію Twitter.

Команда юристів Маска виступила проти цього клопотання.

Сьогоднішні слухання були емоційними, пише видання. Адвокат Twitter на користь пришвидшеного розгляду заявив, що «тривала невизначеність, яка нависла над компанією через незавершену угоду та судовий процес, завдає шкоди Twitter щогодини та щодня».

Команда Маска запропонувала розглянути суперечку в суді на початку наступного року.

«Ми не просимо роки, натомість ми пропонуємо, швидкий і обгрунтований графік», — заявили адвокати мільярдера.

У підсумку суддя Канцелярського суду Делавера Кетлін Сент-Джуд МакКормі завила, що сторона Маска «недооцінює здатність суду швидко розглядати складні судові процеси» і оголосила про п`ятиденний термін розгляду з можливістю за необхідності продовжити його.

Канцелярський суд Делавера – штату, де розташована вагома частина публічних компаній США – відомий тим, що може швидше, ніж інші суди США, розібратися в юридичних хащах складних спорів про злиття та поглинання. На відміну від деяких штатів, де доведення справи до суду може тривати кілька років, Канцлерський суд Делаверу зазвичай працює швидше і справи розглядаються протягом декількох місяців після подання.

Як повідомлялось раніше, минулого тижня Юристи компанії Twitter подали до суду на виконавчого директора Tesla, засновника SpaceX Ілона Маска.

Адвокати Маска подали клопотання, яке покликане заблокувати прискорену процедуру розгляду справи про покупку сервісу Twitter, на якій наполягали представники соцмережі.

По матерiалам: CNN /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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