Міноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятеро

Міністерство оборони Японії планує збільшити свій персонал із кіберзахисту у понад п’ять разів до 2027 фінансового року - з 890 до 5000 спеціалістів - у відповідь на посилення зусиль Китаю та інших країн щодо зміцнення своїх можливостей у кібервійнах, повідомляє The Japan Times .

Уряд планує переглянути свої рекомендації щодо оборони до кінця року відповідно до середовища безпеки, яке швидко змінюється, включно з напруженостю у Тайванській протоці.

Новий кадровий план стане частиною перегляду трьох офіційних документів, у тому числі Стратегії національної безпеки.