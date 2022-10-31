Міноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятеро

За кількістю кіберфахівців Японія значно відстає від своїх сусідів – Китаю та Південної Кореї, інформує ZN.ua.

Міноборони Японії планує збільшити кількість кіберспеціалістів уп’ятеро
© unsplash/franckinjapan

Міністерство оборони Японії планує збільшити свій персонал із кіберзахисту у понад п’ять разів до 2027 фінансового року - з 890 до 5000 спеціалістів - у відповідь на посилення зусиль Китаю та інших країн щодо зміцнення своїх можливостей у кібервійнах, повідомляє The Japan Times.

Уряд планує переглянути свої рекомендації щодо оборони до кінця року відповідно до середовища безпеки, яке швидко змінюється, включно з напруженостю у Тайванській протоці.

Новий кадровий план стане частиною перегляду трьох офіційних документів, у тому числі Стратегії національної безпеки.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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