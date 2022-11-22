Маск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чати

Бізнесмен назвав перетворення "Twitter 2.0".

Маск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чати
У Twitter можуть з'явитися зашифровані повідомлення
© unsplash.com

Новий власник Twitter Ілон Маск представив своє бачення майбутнього соцмережі. Він провів презентацію для співробітників, де назвав подальші перетворення «Twitter 2.0», повідомляє The Verge.

За словами Маска, надалі в соцмережі будуть доступні зашифровані особисті повідомлення, вона також працює над додаванням зашифрованих голосових та відео чатів між обліковими записами.

«Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, [або] не турбуючись про витік даних у Twitter, через який всі їхні особисті повідомлення потрапляють в Інтернет, або про те, що, можливо, хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями. Очевидно, що це не буде круто, і це вже було кілька разів», — сказав Маск.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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