Маск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чати
Бізнесмен назвав перетворення "Twitter 2.0".
Новий власник Twitter Ілон Маск представив своє бачення майбутнього соцмережі. Він провів презентацію для співробітників, де назвав подальші перетворення «Twitter 2.0», повідомляє
За словами Маска, надалі в соцмережі будуть доступні зашифровані особисті повідомлення, вона також працює над додаванням зашифрованих голосових та відео чатів між обліковими записами.
«Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність, [або] не турбуючись про витік даних у Twitter, через який всі їхні особисті повідомлення потрапляють в Інтернет, або про те, що, можливо, хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями. Очевидно, що це не буде круто, і це вже було кілька разів», — сказав Маск.