Маск планує додати до Twitter зашифровані повідомлення та відео чати

Новий власник Twitter Ілон Маск представив своє бачення майбутнього соцмережі. Він провів презентацію для співробітників, де назвав подальші перетворення « Twitter 2.0», повідомляє The Verge.

За словами Маска, надалі в соцмережі будуть доступні зашифровані особисті повідомлення, вона також працює над додаванням зашифрованих голосових та відео чатів між обліковими записами.