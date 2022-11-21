Маск планує подальші звільнення в Twitter — Bloomberg

Ілон Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter Inc, цього разу — у відділі продажів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на знайомих зі справою співрозмовників.

Маск планує подальші звільнення в Twitter — Bloomberg

Що відомо

Ймовірно, що скорочення пройдуть у понеділок, 21 листопада, і стосуватимуться відділу продажів і партнерств після того, як минулого тижня у компанії пройшли масові звільнення інженерів.

Раніше Маск запропонував співробітникам Twitter ультиматум: або залишитися в компанії на умовах значних перепрацювань, або піти з вихідною допомогою. Більше, ніж очікувалося, співробітників на технічних посадах вирішили піти, на відміну від працівників у продажах та партнерстві і подібними ролями.

У п'ятницю Маск попросив керівників цих напрямів компанії погодитися на звільнення ще більшої кількості співробітників Twitter.

Робін Вілер, яка керувала маркетингом і продажами, відмовилася це зробити, сказали співрозмовники агентства. Так само вчинила Меґґі Суневік, яка керувала партнерськими відносинами. Як наслідок, обидві очільниці втратили роботу.

Передісторія

Засновник Tesla та SpaceX став власником Twitter 28 жовтня. За цей час Маск звільнив половину із 7500 співробітників. Скороченнями персоналу бізнесмен намагається зменшити витрати після купівлі компанії за $44 млрд, за його словами, він за неї переплатив.

Як повідомляв Bloomberg раніше, у першому листі своїм працівникам Маск заборонив віддалену роботу. Власник соцмережі оголосив, що співробітники повинні перебувати в офісі «не менше 40 годин на тиждень».

Крім того, The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що Маск почав звільняти співробітників, які публічно виступали з критикою.





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