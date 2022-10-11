2022-10-11
Росія внесла Meta до переліку терористичних організацій
Також до переліку включили організацію «Весна».
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Росфінмоніторинг вніс материнську компанію Facebook та Instagram Meta до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.
У березні Тверський суд Москви вже оголосив Meta «екстремістською організацією» та заборонив її діяльність у Росії.
Раніше Instagram та Facebook вже офіційно були заборонені та заблоковані на території Росії, однак рішення не поширювалося на WhatsApp. Цього разу рішення може зачепити і його.
Крім Meta, до реєстру включили і рух «Весна», який виступає проти війни і за зміну влади. Визнати його екстремістським вимагала прокуратура Петербурга.
Ірина Знась, ZN.ua