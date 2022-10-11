Росія внесла Meta до переліку терористичних організацій

Росфінмоніторинг вніс материнську компанію Facebook та Instagram Meta до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму.

У березні Тверський суд Москви вже оголосив Meta «екстремістською організацією» та заборонив її діяльність у Росії.

Раніше Instagram та Facebook вже офіційно були заборонені та заблоковані на території Росії, однак рішення не поширювалося на WhatsApp. Цього разу рішення може зачепити і його.

Крім Meta, до реєстру включили і рух «Весна», який виступає проти війни і за зміну влади. Визнати його екстремістським вимагала прокуратура Петербурга.