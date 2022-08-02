Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%

На попередніх торгах акції компанії Pinterest подорожчали на 20% — до 24 доларів, повідомляє LBLV. Цінні папери зросли в ціні після того, як було опубліковано квартальний звіт компанії, який перевищив прогнози аналітиків. Також у ЗМІ з'явилася новина про те, що фонд Elliott Investment Management має велику частку у цій компанії — 9%.

Після публікації звітності акції Pinterest піднялися на 20%

Як стало відомо зі звітності, у другому кварталі виторг Pinterest збільшився на 9% — до 665,9 мільйона доларів, що підтвердило прогнози аналітиків. При цьому прибуток виявився гіршим за очікування експертів через великі витрати і менший час перебування клієнтів у програмі. Також зазначається, що рекламодавці знизили бюджети через побоювання економічної кризи.

Квартальний збиток Pinterest становив 43,08 мільйона доларів, що з розрахунку на акцію складає 0,07 долара. Роком раніше було зафіксовано прибуток на рівні 69,4 мільйона доларів.

У другому кварталі кількість активних користувачів на місяць склала 433 мільйони — це на 5% менше, ніж було зафіксовано рік тому. При цьому показник вищий, ніж прогнозували експерти.

Керівництво компанії також поділилося прогнозами на третій квартал. Очікується, що виторг у звітному періоді збільшиться на 10%, передає LBLV.

Александер Дубінський, фінансовий аналітик LBLV





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