Угорщина шукає альтернативи замороженому фінансуванню з боку ЄС

Єврокомісія вирішила заморозити майже 22 мільярди євро, призначених для Будапешта.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) можуть замінити кошти ЄС, заявив міністр економічного розвитку Угорщини Мартон Надь. Про це повідомляє EURACTIV, інформує ZN.ua.

Угорщина шукає альтернативи замороженому фінансуванню з боку ЄС
© pixabay/lmaresz

Надь розповів про переваги прямих іноземних інвестицій над європейськими фондами.

«З точки зору впливу, ПІІ є кращими: ринок розподіляє капітал, не ми його визначаємо, тому він точно знає, що повинен робити», - сказав Надь.

Він додав, що кошти ЄС є «легко замінним джерелом» і вони не є «панівними» для економіки його країни.

Хоча Угорщина є одним із найбільших отримувачів коштів ЄС, Європейська комісія вирішила заморозити майже 22 мільярди євро, призначених для Будапешта в межах бюджету ЄС на 2021-2027 роки, у грудні минулого року, доки не будуть виконані 27 «надважливих етапів» з відновлення верховенства права та основних прав.

Ще 5,8 млрд євро грантів з програми відновлення ЄС залишаються замороженими через занепокоєння, пов'язані з судовою системою.

«Економіці Угорщини доведеться здійснити перехід до існування без фінансування ЄС», - сказав Надь, наполягаючи на тому, що країна буде функціонувати без коштів блоку.

Під час інтерв'ю також обговорювалися нещодавно запроваджені урядом нові правила щодо суверенних облігацій.

За словами Надя, бюджет залишається дефіцитним через процентні витрати, і перед урядом стоїть завдання швидко вийти з процентної пастки, знизивши інфляцію і зміцнивши ринок державних облігацій.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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