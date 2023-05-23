Угорщина купуватиме газ у Катару

Орбан заявив, що Угорщина закуповуватиме газ у Катару.

У неділю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив до Дохи, де взяв участь в офіційному візиті на запрошення прем'єр-міністра Катару, а також виступив на Катарському економічному форумі. Орбан розповів, що мав тривалі, насичені та продуктивні переговори з лідером країни, еміром Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, повідомляють угорські ЗМІ, інформує ZN.ua.

Угорщина купуватиме газ у Катару
© Офіційний сайт Кремля

Орбан також заявив, що Угорщина закуповуватиме газ у Катару. Сторони підписали відповідну угоду.

«За останній рік ми зрозуміли, що Катар є ключовою країною для Європи. Значну частину російського газу, якого бракує, європейська економіка замінила ЗПГ, який надходить звідси. Завжди краще мати більше, ніж один варіант», – додав Орбан.

Угорський прем'єр підкреслив, що Катар є країною з видатними економічними показниками, які присутні в усьому світі. Крім того, Катар належить до «табору миру», він зацікавлений ??в якнайшвидшому припиненні війни між Росією та Україною та готовий зробити свій внесок, виступаючи посередником у мирних переговорах.

«Ми домовилися про розвиток інфраструктури та аеропортів, а також про співпрацю в комунікаційних технологіях і навіть у сільськогосподарських питаннях. Для економічного співробітництва між Катаром та Угорщиною відкрилася сильна перспектива», – підсумував Орбан.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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