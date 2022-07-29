Європа купуватиме у 2,5 рази більше електроенергії з України

З 30 липня Україна щодня експортуватиме 250 МВт.

Європа купуватиме у 2,5 рази більше електроенергії з України

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дозволила збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази, повідомив голова правління НАЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. З 30 липня Україна щоденно постачатиме 250 МВт.

«Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає», - коментує Кудрицький.

На його думку, українська електроенергія допоможе Європі замінити токсичний російський газ, а Україна отримає додаткові кошти на підготовку до опалювального сезону.

«Дякуємо європейським партнерам за спільну роботу і спільне розуміння ролі української енергетики в зміцненні європейської енергетичної безпеки», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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