Британія скоротила імпорт нафти з РФ на 75%. Цього року не купуватиме російське викопне паливо
Через газовий шантаж РФ Сполучене королівство зменшує залежність від російських енергоносіїв і робить ставку на сланцевий газ, вугілля, атом та відновлювану енергетику
Велика Британія скоротила імпорт російського газу на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка імпорту нафти з Росії зменшилася вдвічі, —
«Розв’язана Путіним жорстока війна має глибокий вплив на гуманітарну ситуацію в світі та спонукала до значних витрат на енергоносії та безпеку», - заявив міністр
Та на думку британського високопосадовця, газова криза не є лише результатом війни. Оскільки економіки знову відкрилися після карантину, а попит різко зріс, ціни на газ почали неминуче зростати.
«Коли я спілкуюся зі своїми колегами в Європі та за кордоном, усі вони стикаються з однаковими проблемами. У Німеччині уряд відновив роботу вугільних електростанцій. У Франції системні оператори закликають домогосподарств приймати душ, а не ванну. Жодна європейська країна не застрахована від цього, особливо Великобританія. Хоча Велика Британія отримує дуже мало газу з Росії, ми всі вразливі до газових ринків, які ми не в змозі контролювати», - зазначив урядовець.
За словами Квартенга, незважаючи на шквал руйнівних санкцій, Росія все ще може використовувати своє панування над газопостачанням.
«Європа більше не може бути в такому положенні. У Великій Британії ми вже скоротили імпорт російського газу на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка імпорту нафти з Росії зменшилася вдвічі. Наша остання російська партія СПГ була 2 березня цього року. І до кінця цього року ми більше не будемо імпортувати російське викопне паливо», - заявив міністр.
«COVID-19 і вторгнення Росії створили величезне навантаження на енергетичну систему Великої Британії і показало те, що нам потрібно повністю зменшити залежність від нестабільного ринку газу. І ми можемо зробити це, відмовляючись від газу в довгостроковій перспективі», - йдеться у зверненні міністра.
Вихід із ситуації міністр вбачає у розвитку відновлюваної та ядерної енергетики за рахунок приватних інвестицій.
«Сьогодні світові ціни на газ знаходяться на рекордно високому рівні. Уряд збільшив потужність відновлюваних джерел на 500% з 2010 року, і поточна ситуація показує, що нам потрібно ще більше різноманітності. І, звичайно, ключем до більшої диверсифікації енергетичного ринку є розблокування приватних інвестицій. Протягом найближчих десятиліть Великій Британії знадобляться багато сотень мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій в чисту енергетику, модернізацію електромереж і нову ядерну енергетику», - заявив Квартенга.
За словами міністра, Велика Британія готується до будь-якого розвитку подій і для цього продовжить термін служби вугільних електростанцій та сконцентрує увагу на збільшенні видобутку власного газу. Також уряд буде підтримувати вітро- та сонячну генерацію.
«Наше прагнення полягає в тому, щоб до кінця цього десятиліття вітрова генерація виробляла 50 ГВт… і це більш ніж достатньо для живлення кожного будинку у Великої Британії», - зауважив міністр.
Також міністр попросив Британську геологічну службу ще раз оцінити знання про видобуток сланцевого газу в Англії.