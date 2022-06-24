Британія скоротила імпорт нафти з РФ на 75%. Цього року не купуватиме російське викопне паливо

Через газовий шантаж РФ Сполучене королівство зменшує залежність від російських енергоносіїв і робить ставку на сланцевий газ, вугілля, атом та відновлювану енергетику

Британія скоротила імпорт нафти з РФ на 75%. Цього року не купуватиме російське викопне паливо
© OPEC

Велика Британія скоротила імпорт російського газу на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка імпорту нафти з Росії зменшилася вдвічі, — заявив міністр бізнесу та енергетики Сполученого королівства Квасі Квартенга в ході конференції Second Century London Conference

«Розв’язана Путіним жорстока війна має глибокий вплив на гуманітарну ситуацію в світі та спонукала до значних витрат на енергоносії та безпеку», - заявив міністр

Та на думку британського високопосадовця, газова криза не є лише результатом війни. Оскільки економіки знову відкрилися після карантину, а попит різко зріс, ціни на газ почали неминуче зростати.

«Коли я спілкуюся зі своїми колегами в Європі та за кордоном, усі вони стикаються з однаковими проблемами. У Німеччині уряд відновив роботу вугільних електростанцій. У Франції системні оператори закликають домогосподарств приймати душ, а не ванну. Жодна європейська країна не застрахована від цього, особливо Великобританія. Хоча Велика Британія отримує дуже мало газу з Росії, ми всі вразливі до газових ринків, які ми не в змозі контролювати», - зазначив урядовець.

За словами Квартенга, незважаючи на шквал руйнівних санкцій, Росія все ще може використовувати своє панування над газопостачанням.

«Європа більше не може бути в такому положенні. У Великій Британії ми вже скоротили імпорт російського газу на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а частка імпорту нафти з Росії зменшилася вдвічі. Наша остання російська партія СПГ була 2 березня цього року. І до кінця цього року ми більше не будемо імпортувати російське викопне паливо», - заявив міністр.

«COVID-19 і вторгнення Росії створили величезне навантаження на енергетичну систему Великої Британії і показало те, що нам потрібно повністю зменшити залежність від нестабільного ринку газу. І ми можемо зробити це, відмовляючись від газу в довгостроковій перспективі», - йдеться у зверненні міністра.

Вихід із ситуації міністр вбачає у розвитку відновлюваної та ядерної енергетики за рахунок приватних інвестицій.

«Сьогодні світові ціни на газ знаходяться на рекордно високому рівні. Уряд збільшив потужність відновлюваних джерел на 500% з 2010 року, і поточна ситуація показує, що нам потрібно ще більше різноманітності. І, звичайно, ключем до більшої диверсифікації енергетичного ринку є розблокування приватних інвестицій. Протягом найближчих десятиліть Великій Британії знадобляться багато сотень мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій в чисту енергетику, модернізацію електромереж і нову ядерну енергетику», - заявив Квартенга.

За словами міністра, Велика Британія готується до будь-якого розвитку подій і для цього продовжить термін служби вугільних електростанцій та сконцентрує увагу на збільшенні видобутку власного газу. Також уряд буде підтримувати вітро- та сонячну генерацію.

«Наше прагнення полягає в тому, щоб до кінця цього десятиліття вітрова генерація виробляла 50 ГВт… і це більш ніж достатньо для живлення кожного будинку у Великої Британії», - зауважив міністр.

Також міністр попросив Британську геологічну службу ще раз оцінити знання про видобуток сланцевого газу в Англії.


Олександр Хребет, ZN.ua





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