Тайвань більше не купуватиме вугілля у Росії

Тайванська державна комунальна компанія Taipower зробила останній платіж за російське вугілля за угодою, підписаною до війни в Україні, і не укладатиме жодних нових угод про закупівлю з Росією. Про це повідомляє Reuters.

Тайвань більше не купуватиме вугілля у Росії
Фото: svoi.city

Тайвань приєднався до західних санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, прагнучи показати, що він є відповідальним членом міжнародної спільноти. При цьому уряд засудив Росію за її агресію.

Представник Taipower Ву Чин-чжун сказав, що перед війною компанія погодилася купити цього року 1,16 млн тонн вугілля в Росії за $280 млн.

Цього місяця було здійснено остаточний платіж у розмірі $150 млн, і більше вугілля в Росії не закуповуватиметься. Натомість вугілля купуватимуть в Індонезії, Австралії, Колумбії та Південній Африці.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Міністерство економіки Тайваню запровадило заборону на експорт сучасних чіпів до Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення РФ до України.





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