Ціна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газ
Платежі у розмірі від 3,5 млрд до 4,5 млрд євро, які угорський імпортер мав сплатити у найближчі пів року, відтермінували аж на три роки, інформує
Угорська енергетична компанія MVM домовилась з російським “Газпромом” про відтермінування на три роки платежів за газ, які мають бути сплачені у найближчі пів року. Про це повідомило угорське видання
Мартон Надь заявив, що через непередбачувану ситуацію на ринку енергоресурсів MVM вживає заходів для підвищення надійності постачань та своєї фінансової гнучкості, і одним з них є домовленість з "Газпромом" про відтермінування платежів.
"Завдяки цій угоді форинт отримав захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, оскільки платежі мають бути виконані через три роки", – розказав міністр Мартон Надь.