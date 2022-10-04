Ціна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газ

Угорська енергетична компанія MVM домовилась з російським “Газпромом” про відтермінування на три роки платежів за газ, які мають бути сплачені у найближчі пів року. Про це повідомило угорське видання Index з посиланням на міністра економічного розвитку Мартона Надя.

Мартон Надь заявив, що через непередбачувану ситуацію на ринку енергоресурсів MVM вживає заходів для підвищення надійності постачань та своєї фінансової гнучкості, і одним з них є домовленість з "Газпромом" про відтермінування платежів.

"Завдяки цій угоді форинт отримав захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, оскільки платежі мають бути виконані через три роки", – розказав міністр Мартон Надь.