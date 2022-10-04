Ціна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газ

Платежі у розмірі від 3,5 млрд до 4,5 млрд євро, які угорський імпортер мав сплатити у найближчі пів року, відтермінували аж на три роки, інформує ZN.ua.

Ціна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газ
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Угорська енергетична компанія MVM домовилась з російським “Газпромом” про відтермінування на три роки платежів за газ, які мають бути сплачені у найближчі пів року. Про це повідомило угорське видання Index з посиланням на міністра економічного розвитку Мартона Надя.

Мартон Надь заявив, що через непередбачувану ситуацію на ринку енергоресурсів MVM вживає заходів для підвищення надійності постачань та своєї фінансової гнучкості, і одним з них є домовленість з "Газпромом" про відтермінування платежів.

"Завдяки цій угоді форинт отримав захисну парасольку. Це може допомогти стабілізувати курс форинта, оскільки платежі мають бути виконані через три роки", – розказав міністр Мартон Надь.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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