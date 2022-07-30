Мінцифри шукає таланти у сфері військових технологій: кому дадуть гранти
Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 000 на проєкти напряму military-tech, інформує
Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 000 на проєкти напряму military-tech. Про це
«Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології», — йдеться у повідомленні.
На думку урядовців, це допоможе мінімізувати людські жертви серед наших військових та перемогти у війні.
«Грантова програма Українського фонду стартапів за підтримки Мінцифри надає проєктам не тільки безповоротну фінансову підтримку, а й доступ до найкращих менторів та експертів», — розповів Федорів.
Тих, хто має проєкт у сфері оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, освіти та охорони здоров’я, просять надсилати
Мінцифра також запрошує людей із досвідом у галузях оборони та інфраструктури
Нагадаємо, у Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink.