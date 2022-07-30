Мінцифри шукає таланти у сфері військових технологій: кому дадуть гранти

Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 000 на проєкти напряму military-tech, інформує ZN.ua.

Мінцифри шукає таланти у сфері військових технологій: кому дадуть гранти
© Прес-служба Кабміну України

Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 000 на проєкти напряму military-tech. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології», — йдеться у повідомленні.

На думку урядовців, це допоможе мінімізувати людські жертви серед наших військових та перемогти у війні.

«Грантова програма Українського фонду стартапів за підтримки Мінцифри надає проєктам не тільки безповоротну фінансову підтримку, а й доступ до найкращих менторів та експертів», — розповів Федорів.

Тих, хто має проєкт у сфері оборони, кібербезпеки, інфраструктурної відбудови, освіти та охорони здоров’я, просять надсилати заявку на грант.

Мінцифра також запрошує людей із досвідом у галузях оборони та інфраструктури ставати експертами з оцінювання заявок на гранти.

Нагадаємо, у Мінцифри назвали кількість встановлених в Україні терміналів Starlink.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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