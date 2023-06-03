В Україні зафіксована рекордна активність шахраїв

З'явилася навіть нова банківська афера.

Від початку 2023 року в Україні було відкрито більше проваджень за фактом шахрайства, аніж за весь 2021 рік. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот, інформує ZN.ua .

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Так, дані Генеральної прокуратури свідчать, що за перші чотири місяці 2023 року було зареєстровано 26734 кримінальні провадження за ст.190 ККУ про шахрайство. Це вже на 2887 справ більше, ніж за весь 2021 рік.

За січень-квітень 2023 року було зареєстровано вдвічі більше кримінальних проваджень за статтею про шахрайство, ніж за відповідний період 2021 року, та у понад 4 рази більше за відповідний період торік: 12 235 справ та 6 385 справ відповідно.

В середньому, на місяць у 2023 відкривається 6683 проваджень за фактами шахрайства. Для порівняння, у відповідний період 2021 фіксувалось 3059 справ про шахрайство на місяць.

При цьому, варто зазначити, що цьогоріч до суду доходить лише кожна дев’ята справа про шахрайство. Так, за січень-квітень 2023 року на судовий розгляд потрапили лише 11% від загальної кількості зареєстрованих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2022 суд розглядав 14% справ за статтею 190 ККУ, а у той самий період в 2021 — 19%.

В інформаційній кампанії НБУ "Шахрай Гудбай" , яка покликана навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів, виділяють три популярні злодійські схеми.

Перші дві - це вже звичні злам акаунтів у соцмережах та фейкові смс-повідомлень нібито від банку.

Але, від початку великого вторгнення з'явилась і нова афера.

Зокрема, під приводом отримання соціальних виплат від держави або міжнародних організацій у людей випитують мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку. Зловмисники навіть створюють шахрайські сайти, схожі на справжні сайти державних органів, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів для того, аби афера виглядала більш переконливо.