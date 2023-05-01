У ДПС закликали українців повідомляти про порушення законодавства в сфері послуг та торгівлі

Для цього створили спеціальний чат-бот.

Державна податкова служба (ДПС) запустила для громадян чат-бот StopViolationBot на базі месенджера Telegram. Українці за допомогою чат-бота можуть повідомити про відомі факти порушень законодавства. Про це пише пресслужба ДПС, інформує ZN.ua.

У ДПС закликали українців повідомляти про порушення законодавства в сфері послуг та торгівлі
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Про які порушення можна повідомити

Державна податкова служба України постійно отримує інформацію про ймовірні факти порушень законодавства суб’єктами господарювання сфери торгівлі, громадського харчування та послуг, контроль за яким здійснюють податкові органи.

За допомогою чат-бота StopViolationBot можна проінформувати податкову службу про відомі факти порушень законодавства, зокрема, щодо:

  • незастосування РРО/ПРРО, невидачу чеків;
  • відмову у розрахунку банківською карткою;
  • торгівлю без ліцензій, порушення порядку реалізації підакцизної продукції;
  • завищення цін на продовольчі товари, лікарські засоби, пальне;
  • неоформлення трудових відносин з найманими працівниками;
  • здійснення господарської діяльності без державної реєстрації.

У відомстві зазначили, що отримана через чат-бот інформація про можливі порушення платниками податків законодавства, досліджується та перевіряється працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження – вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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