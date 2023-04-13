США надали Україні з початку війни $15,5 мільярда бюджетної підтримки

З початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати Америки надали Україні $15,5 млрд фінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у фейсбуці.

США надали Україні з початку війни $15,5 мільярда бюджетної підтримки
Фото: facebook/minfin.gov.ua

Допомога США

«Сполучені Штати є найбільшими донорами фінансової допомоги для України. Обсяг прямої бюджетної підтримки сягає $15,5 млрд від початку повномасштабної війни», — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що у межах весняних зборів МВФ та Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з заступником Міністра фінансів США із міжнародних справ Джеєм Шамбо.

Сторони обговорили стан економіки України, співпрацю з міжнародними партнерами для фінансування швидкого відновлення, а також необхідність посилення санкційного тиску на країну-агресора.

«Уряд України продовжує повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячний за ритмічність та прогнозованість надання коштів у цьому році, що дозволяє забезпечити своєчасне виконання бюджету», — зазначив Марченко.





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