США надали Україні з початку війни $15,5 мільярда бюджетної підтримки

З початку повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати Америки надали Україні $15,5 млрд фінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у фейсбуці.

Фото: facebook/minfin.gov.ua

«Сполучені Штати є найбільшими донорами фінансової допомоги для України. Обсяг прямої бюджетної підтримки сягає $15,5 млрд від початку повномасштабної війни», — йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що у межах весняних зборів МВФ та Світового банку, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з заступником Міністра фінансів США із міжнародних справ Джеєм Шамбо.

Сторони обговорили стан економіки України, співпрацю з міжнародними партнерами для фінансування швидкого відновлення, а також необхідність посилення санкційного тиску на країну-агресора.