Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

У вівторок, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС
Фото: pixabay.com

Зазначене фінансування є другим траншем в рамках пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

«Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні транші

Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.





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