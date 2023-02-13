Держпродспоживслужба попередила, що в Україну потрапили небезпечні горіхи з Бразилії

Горіхи містили токсичні речовини.

Держпродспоживслужба попередила, що в Україну потрапили небезпечні горіхи з Бразилії
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В Україну у роздрібну торгівлю потрапили бразильські горіхи, в яких виявили перевищення максимально доступного рівня афлатоксинів. Горіхи були завезені з Бразилії. Про це повідомляє пресслужба головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на власній сторінці у соцмережі Facebook.

У відомстві зазначили, що в Україну бразильські горіхи потрапили по такому ланцюжку:

  • Експортер із Бразилії — AMENDOPERES LTDA, Brazil.
  • Трейдер із Нідерландів — ROTTERDAM CUSTOMS SERVICES BV, Netherlands.
  • Одержувач в Україні — ТзОВ «КРІОЛІТ-Д» (вул. Океанська, 4, м. Дніпро).

«Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 26.01.2023 р. №2023.0615 стосовно виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів (В1 та сумарної кількості В1, В2, G1 і G2) в бразильському горіху», – йдеться у повідомленні.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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