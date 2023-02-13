Пенсія за особливі заслуги перед Україною: хто може її оформити

Уряд ухвалив відповідну постанову.

Попри війну, в Україні продовжують платити пенсії та інші соцвиплати. Кабмін ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. У Міністерстві соціальної політики розповіли, хто має право та ці виплати.

Хто може отримати виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною

Документом забезпечується здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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