Пенсія за особливі заслуги перед Україною: хто може її оформити

Попри війну, в Україні продовжують платити пенсії та інші соцвиплати. Кабмін ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. У Міністерстві соціальної політики розповіли , хто має право та ці виплати.

Хто може отримати виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною

Документом забезпечується здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа.