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2023-02-13
Пенсія за особливі заслуги перед Україною: хто може її оформити
Уряд ухвалив відповідну постанову.
Попри війну, в Україні продовжують платити пенсії та інші соцвиплати. Кабмін ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. У Міністерстві соціальної політики
Хто може отримати виплати за особливі заслуги перед Батьківщиною
Документом забезпечується здійснення щомісячних грошових виплат громадянам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з їх числа.
Дар'я Скрипник, ZN.ua