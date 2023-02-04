Українці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайні

Українці отримали вже мільйон енергоощадних LED-ламп в обмін на лампи розжарювання, повідомляє « Укрпошта », у відділеннях якої здійснюється обмін.

Стартувала програма 31 січня в обласних центрах та великих містах нашої країни, куди доставили перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис. ламп, харків’яни – понад 80 тис., дніпряни – 88 тис., львів’яни – 69 тис.

«Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні. До речі, районним центрам приготуватися: з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях Укрпошти в усіх містах, а не лише в обласних центрах», – розказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.