Українці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайні

Мета програми – зменшити навантаження на енергетичну систему країни, інформує ZN.ua.

Українці отримали вже мільйон LED-ламп в обмін на звичайні
Фото: Укрпошта

Українці отримали вже мільйон енергоощадних LED-ламп в обмін на лампи розжарювання, повідомляє «Укрпошта», у відділеннях якої здійснюється обмін.

Стартувала програма 31 січня в обласних центрах та великих містах нашої країни, куди доставили перші 4 млн ламп. Так, кияни за тиждень обміняли понад 162 тис. ламп, харків’яни – понад 80 тис., дніпряни – 88 тис., львів’яни – 69 тис.

«Статистика, яку ми бачимо, - це переважно люди, які прийшли до відділень Укрпошти без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень бажаючих обміняти лампи зголосилося більше: ті, хто зареєструвався в Дії, тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, дехто вже встиг прийти у відділення, а дехто отримає лампи на наступному тижні. До речі, районним центрам приготуватися: з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях Укрпошти в усіх містах, а не лише в обласних центрах», – розказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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