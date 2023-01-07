Кабмін знову відтермінував підвищення зарплат педагогів

Причина - обмеженість ресурсів державного та місцевих бюджетів і відсутність джерел покриття таких додаткових видатків, інформує ZN.ua.

Кабмін знову відтермінував підвищення зарплат педагогів

Кабінет міністрів вчергове відтермінував підвищення зарплат педагогів, цього разу - до кінця 2023 року. Це випливає з тексту оприлюдненої постанови від 20 грудня 2022 року № 1411 "Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822".

Своїм рішенням Кабмін зупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Постановою № 822 було затверджено нові схеми посадових окладів (ставок зарплати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів та установ освіти і науки. Їх введення в дію спочатку було відтерміновано у 2020 – 2022 рр. у зв’язку з нестачею коштів.

З 1 січня 2023 року мала набрати чинності норма Постанови № 822, якою встановлено, що найменший розмір посадового окладу (ставки зарплати) педагогічного працівника становить чотири розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Проте, враховуючи обмеженість ресурсів державного та місцевих бюджетів і відсутність джерел покриття таких додаткових видатків в умовах воєнного стану, КМУ призупинив дію Постанови № 822 на весь 2023 рік.

Нагадаємо, на кінець 2022 року мова не те що не йшла про підвищення зарплат педагогічним працівникам, в Уряді вживалі заходів, аби хоча б не допустити затримок з виплатами зарплат вчителям.

З іншого боку, нині за кордоном перебуває близько двох мільйонів українських дітей. І наслідками цієї вимушеної міграції, про які мало говорять, можуть стати скорочення вчителів. Частині педагогів можуть вказати на двері, бо для них не буде роботи. Читайте про це в матеріалі Оксани Онищенко - "Учителям може загрожувати звільнення".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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