Купівля квартир та будинків скоротилася у 3,5 рази – opendatabot

Ситуація з покупкою землі дещо краща.

За 9 місяців 2022 року купівля квартир та житлових будинків впала майже в 3,5 рази – з 218 тис. до 63 тис. угод. Про це свідчать дані opendatabot.

Так, у першому кварталі зафіксовано 25 тис. угод, у другому кварталі було укладено лише 9,4 тис. договорів. У третьому кварталі оформлено 28,9 тис. угод.

Водночас купівля паїв та земельних ділянок скоротилася вдвічі. За дев'ять місяців 2022 року оформлено лише 85 тис. договорів порівняно зі 183 тис. торік. У другому кварталі кількість угод упала до 11 тис., у третьому досягла 37,9 тис. При цьому 94% від загальної кількості угод оформлюють у приватних нотаріусів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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