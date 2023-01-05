Купівля квартир та будинків скоротилася у 3,5 рази – opendatabot

За 9 місяців 2022 року купівля квартир та житлових будинків впала майже в 3,5 рази – з 218 тис. до 63 тис. угод. Про це свідчать дані opendatabot.

Так, у першому кварталі зафіксовано 25 тис. угод, у другому кварталі було укладено лише 9,4 тис. договорів. У третьому кварталі оформлено 28,9 тис. угод.

Водночас купівля паїв та земельних ділянок скоротилася вдвічі. За дев'ять місяців 2022 року оформлено лише 85 тис. договорів порівняно зі 183 тис. торік. У другому кварталі кількість угод упала до 11 тис., у третьому досягла 37,9 тис. При цьому 94% від загальної кількості угод оформлюють у приватних нотаріусів.