Керівник клініки з дружиною та лікарями розікрали мільйони гривень: за якою схемою

Керівник клініки з дружиною та лікарями розікрали мільйони гривень: за якою схемою

Викрито приватну клініку, яка привласнила мільйони гривень від Національної служби здоров’я України.

Як пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, керівник приватної клініки на Буковині, його дружина – ФОП та ще троє співробітників медустанови налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами, одержаними від держави як відшкодування за надання послуг населенню.

Слідством встановлено, що лікарі вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві відомості про послуги, яких насправді ніхто не отримував.

«З проведених більше 1000 допитів «пацієнтів», встановлено, що основна їх частина послуг не отримувала, а держава безпідставно виділила медзакладу за ці послуги понад 8 млн грн», - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Незаконно отримані кошти представники медустанови легалізували шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Наразі про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України повідомлено п’ятьом особам.

На опублікованих прокуратурою кадрах можна побачити пачки грошей і "килими" з доларів.

Коментуючи цинічну схему, українці припускають, що вона не єдина:

«Чогось думаю, що таке є не тільки на Буковині, бо як що є така можливість (вкрасти) нею обов’язково скористаються», «Підозрюю, що йдеться про послуги КТ-МРТ», «Таке всюди».


Катерина Петренко, politeka.net





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