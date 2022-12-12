НБУ знову «надрукував» для уряду 15 мільярдів

Портфель облігацій внутрішньої державної позики у власності Нацбанку 12 грудня збільшився ще на 15 мільярдів гривень. Про це свідчать дані Нацбанку про ОВДП, які перебувають в обігу.

Фото: finbalance.com.ua

Станом на 9 грудня у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 674,57 млрд грн, станом на 12 грудня їх вартість зросла до 689,57 млрд грн.

Таким чином, Нацбанк залишається найбільшим власником ОВДП за сумою.

Структура власників