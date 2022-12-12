У ЄС криптокомпанії зобов'яжуть повідомляти дані клієнтів податковим органам

Єврокомісія планує зобов'язати постачальників віртуальних активів (VASP) передавати національним фіскальним службам інформацію про рахунки користувачів. Про це пише Forklog.

У ЄС криптокомпанії зобов'яжуть повідомляти дані клієнтів податковим органам
Фото: forklog.com

Що відомо

Ініціативу реалізують у рамках восьмої директиви про адміністративне співробітництво (DAC8), що розробляється. Вона застосовуватиметься щодо стейблкоїнів, криптодеривативів та NFT.

Єврокомісія вивчає можливість розповсюдження вимог на VASP, що базуються поза ЄС.

«Анонімність означає, що багато власників цифрових активів, які одержують значний прибуток, не потрапляють у поле зору національних податкових органів. Це неприйнятно», — заявив комісар ЄС із податків Паоло Джентілоні.

За його словами, заходи розширять норми законопроєкту про регулювання криптовалюти MiCA. Останній дозволяє відкривати рахунки клієнтам із ЄС, використовуючи процедуру «зворотного залучення».





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