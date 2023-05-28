Данія відкрила інвестиційний фонд для України

Дві агрокомпанії отримають кошти на відновлення.

В рамках українського інвестиційного форуму у Копенгагені було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно $133 млн. Про це інформує пресслужба Мінекономіки, інформує ZN.ua.

Данія відкрила інвестиційний фонд для України
© president.gov.ua

Зазначається, що спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.

За кошти фонду буде реалізованно два пілотні проєкти, агрокомпанії Нібулон та Агрофьюжн отримають 25 млн євро та 15 млн євро відповідно на відновлення. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

У міністерстві нагадали про те, що Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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