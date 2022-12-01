Фінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євро

Нову партію обіцяють ще на початку року.

Фінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євро
© pixabay.com

Фінляндія відправила допомогу енергетичному сектору України, яка включає трансформатори струму, автоматичні вимикачі та реле. Про це повідомили у Міністерстві внутрішньої безпеки та імміграції.

"Допомога енергетичному сектору справді необхідна, тому що російські атаки сильно вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Фінські компанії також всебічно відреагували на прохання допомогти Україні", - заявив міністр економіки Міка Лінтіля.

Фінляндія направить додаткову допомогу енергетичному сектору наприкінці та на початку року. У тому числі готуються відвантаження трансформаторів струму, електромережевих компонентів, великих генераторів та опалювального обладнання.

"Ситуація в Україні дуже серйозна для мирного населення і потреба допомоги в країні зростає. З наближенням зими мільйони людей залишилися без електрики, опалення та води. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України. Я сподіваюся, що бажання допомогти залишиться високим", — каже міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

Допомога енергетичному сектору надається через механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Міністерство внутрішніх справ координує громадянську допомогу державній адміністрації у Фінляндії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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