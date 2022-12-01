Фінляндія надала допомоги енергосектору України на чотири мільйони євро
Нову партію обіцяють ще на початку року.
Фінляндія відправила допомогу енергетичному сектору України, яка включає трансформатори струму, автоматичні вимикачі та реле. Про це
"Допомога енергетичному сектору справді необхідна, тому що російські атаки сильно вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Фінські компанії також всебічно відреагували на прохання допомогти Україні", - заявив міністр економіки Міка Лінтіля.
Фінляндія направить додаткову допомогу енергетичному сектору наприкінці та на початку року. У тому числі готуються відвантаження трансформаторів струму, електромережевих компонентів, великих генераторів та опалювального обладнання.
"Ситуація в Україні дуже серйозна для мирного населення і потреба допомоги в країні зростає. З наближенням зими мільйони людей залишилися без електрики, опалення та води. Фінляндія продовжує надавати допомогу відповідно до запитів України. Я сподіваюся, що бажання допомогти залишиться високим", — каже міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.
Допомога енергетичному сектору надається через механізм цивільного захисту Європейського Союзу. Міністерство внутрішніх справ координує громадянську допомогу державній адміністрації у Фінляндії.