Метавсесвіт збільшить ВВП Азії на $1,4 трильйона на рік — звіт Deloitte

У звіті Deloitte під назвою «Метавсесвіт в Азії: стратегії прискорення економічного впливу» стверджується, що до 2035 року метавсесвіт додасть до ВВП Азії близько $0,8 1,4 трлн на рік, тобто приблизно 1,3 2,4% від загального ВВП, про це пише PaySpace Magazine.

Метавсесвіт збільшить ВВП Азії на $1,4 трильйона на рік — звіт Deloitte
Фото: ubr.ua

У звіті наголошується, що до 2030 року ринок метавсесвіту може зрости до $13 трлн.

«Метавсесвіт більше не є науковою фантастикою. Ранні платформи метавсесвіту вже використовуються мільйонами. В Азії багато споживачів вже грають, спілкуються, відвідують концерти та купують товари та землю на віртуальних платформах, таких як Roblox, Decentraland, Fortnite, а також на азіатських Sandbox та Zepeto», — заявили в компанії.

Азія впроваджує цифрові технології швидше і з більшим оптимізмом, ніж Захід і просто не має аналогів з потенціалом зростання метавсесвіту:

  • Більше 60% молоді у світі віком від 15 до 24 років проживають в Азії та Океанії;
  • Південна Корея та Китай лідирують у світі за впровадженням 5G;
  • 12 азіатських економік експортували 81% від загальної вартості стільникових телефонів та 75% інтегральних схем у всьому світі у 2021 році;
  • Індія, Філіппіни та Пакистан є основними напрямками для ІТ-аутсорсингу;
  • 1,3 мільярда мобільних гравців у всій Азії, найбільша база мобільних гравців у світі.

У дослідженні докладно розглядаються 12 азіатських економік: Гонконг, Індія, Індонезія, Японія, Китай, Пакистан, Філіппіни, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань, Таїланд і В'єтнам.

Висновок: азіатські економіки не бояться нових технологій. Населення Азії в переважній більшості позитивно оцінює потенційний вплив доповненої та віртуальної реальності на їхнє повсякденне життя (у Китаї — 78%, в Індії — 75%, у Південній Кореї — 63%, у Сінгапурі — 58%).





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