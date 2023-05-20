Нова Зеландія збільшить оборонний бюджет до $3,3 мільярда

Країна прагне бути готовою до нових викликів у питаннях безпеки.

Збройні сили Нової Зеландії отримають близько 5,3 мільярда новозеландських доларів (3,3 мільярда доларів США) в рамках оборонного бюджету країни на 2023/2024 роки. Про це повідомляє Defence News , інформує ZN.ua .

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Відомо, що минулого року Сили оборони Нової Зеландії отримали близько 4,9 мільярда новозеландських доларів. При цьому інфляція до грудня 2022 року склала трохи більше 7% .

Армія Нової Зеландії має найбільшу частку фінансування серед збройних сил, отримавши 1,1 мільярда новозеландських доларів. Минулого року армія отримала близько одного мільярда.

Також уряд виділяє близько 1 мільярда новозеландських доларів Королівським ВПС Нової Зеландії. Королівський військово-морський флот Нової Зеландії має отримати близько 714 мільйонів.

Основні заплановані закупівлі армії - це п’ять нових транспортних літаків C-130J-30 Hercules, які замінять існуючий парк C-130H. Також розраховане постачання морських патрульних літаків P-8A Poseidon.