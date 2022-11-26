ВС пояснив, коли не потрібна ліцензія на зберігання палива

Зберігати паливо (зокрема, дизельне паливо) у великих кількостях для власного використання можна без ліцензії. Таке рішення у справі №540/4291/20 дійшла колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду України.

ВС пояснив, коли не потрібна ліцензія на зберігання палива

У вересні 2020 року на Херсонщині селянське фермерське господарство для власного використання купило майже 32 000 л дизельного палива. Куплене паливо розмістили в орендованих паливних автозаправниках та автоцистернах.

Державна податкова служба оштрафувала фермерське господарство за зберігання палива без ліцензії. Сума штрафу становила 500 000 гривень. Фермерське господарство звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати незаконним та скасувати відповідну ухвалу ДПС. Справа зрештою потрапила до Верховного Суду.

ВС пояснив, коли не потрібна ліцензія на зберігання палива

ВС дійшов висновку, що у суб'єкта господарювання місце зберігання палива відповідало ознакам, які Податковий кодекс України встановлює як виняток із визначення "акцизного складу" та/або "акцизного складу пересувного", тому він не зобов'язаний отримувати ліцензію на право зберігання палива в такому місці. Постанову про штраф скасували.

Нагадаємо, ліцензії на зберігання палива, за якими до скасування військового стану або за форс-мажорних обставин не сплачено черговий платіж за ліцензію або у яких закінчився термін, вважаються чинними.

Раніше ми розповіли про те, в якій каністрі потрібно зберігати бензин.


Максимов Віталій, Тудей





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