Німеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компанії

Причому безпосередньо після візиту Шольца до Пекіна.

Уряд Німеччини в середу заблокував продаж заводу з виробництва мікросхем шведській філії китайської компанії, повідомляє AP NEWS.

Цікаво, що цей крок кабінету міністрів пішов за нещодавнім компромісом щодо інвестицій китайської судноплавної компанії до німецького контейнерного терміналу та візиту канцлера Олафа Шольца до Пекіна минулого тижня.

Йдеться про продаж заводу з виробництва мікросхем у Дортмунді шведської компанії Silex Microsystems AB за 85 мільйонів євро. За даними німецьких ЗМІ, Silex належить китайській компанії Sai Microelectronics.

Хоча угода, про яку було оголошено у грудні, була не дуже значною у фінансовому відношенні, а технологія, задіяна в ній, очевидно, не була новою, вона викликала занепокоєння щодо доцільності передачі німецьких виробничих потужностей у сфері інформаційних технологій до рук китайців.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що уряд також заблокував ще одну інвестицію не з Європейського Союзу, але не став повідомляти подробиці.

Зупинивши обидві угоди, Хабек сказав, що безпека в Німеччині має бути захищена, і "існує особлива потреба у захисті критично важливих виробничих зон".

"Важливим є політичне послання про те, що ми є відкритою ринковою економікою, що іноземні інвестиції - у тому числі з країн, що не входять до (Європейського) Союзу - тут потрібні і вітаються, але відкрита ринкова економіка - це не наївна ринкова економіка", - сказав він журналістам.

Уряди західних країн все більш насторожено ставляться до технологічних амбіцій Китаю та його наполегливої зовнішньої політики. Сполучені Штати та інші уряди посилили контроль за доступом до процесорних чіпів та інших технологій.

Компанія Elmos заявила, що вона та Silex жалкують про рішення уряду і що передача нових технологій зі Швеції та інвестиції в підприємство в Дортмунді "зміцнили б виробництво напівпровідників у Німеччині".

Компанія заявила, що проаналізує рішення "на предмет суттєвого порушення прав сторін і вирішить, чи варто робити судові дії".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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