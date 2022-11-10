Пенсії українцям з великим стажем підвищать уже з 1 грудня

З 1 грудня в Україні знову підвищать пенсії. Це буде останнє підвищення цього року і, ймовірно, останнє до 2024 року. Адже у 2023-му підвищення пенсій не планується, а буде лише їхня індексація.

Про те, що підвищення пенсій, як і мінімальної зарплати не передбачається, розповіли в Мінсоцполітики.

Тому грудневе підвищення стане останнім принаймні на найближчі рік-півтора. У грудні, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму, підвищать мінімальну та максимальну пенсії, а також зростуть пенсійні виплати для людей, які мають великий страховий стаж.

Нагадаємо, що страховим є не весь стаж роботи, а лише той, з якого сплачувалися страхові внески (ЄСВ). В ідеалі, якщо людина все життя працювала легально, з виплатою всіх податків та ЄСВ, то її страховий стаж дорівнюватиме загальному стажу роботи. Саме тому так важливо вимагати від роботодавців легального працевлаштування.

Так ось, з 1 грудня має зрости розмір мінімальної пенсії для громадян віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років (жінки) та не менше 35 років (чоловіки). У них мінімальна пенсія має стати не менше ніж 2500 гривень.

При цьому всім пенсіонерам, які мають понаднормативний страховий стаж (понад 30 років жінки та понад 35 років чоловіки), підвищать щомісячні надбавки до пенсії за роки наднормативного стажу. Надбавка виплачується за кожний рік понаднормового стажу. Щоправда, вона невелика. Її розмір становить 1% від прожиткового мінімуму за кожний наднормативний рік. З 1 грудня прожитковий мінімум для осіб непрацездатного віку становитиме 2093 гривні. А отже, надбавка за один рік дорівнюватиме 20,93 гривні.

Таким чином, якщо, наприклад, жінка має 35 років страхового стажу, то їй припадає надбавка за 5 років. І отже, з 1 грудня вона становитиме 104,65 грн, тоді як до 1 грудня її розмір дорівнює 101,35. Тобто зростання виплат зовсім невелике. І насправді "ціна" наднормативного стажу для українських пенсіонерів – символічна.

Нагадаємо, після нещодавнього, жовтневого підвищення пенсій у багатьох українців виплати залишилися незмінними. У Пенсійному фонді роз'яснили нюанси, чому так сталося.