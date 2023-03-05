Пенсії для інвалідів-чорнобильців: чи зросли вони з 1 березня

В Україні з 1 березня відбулася індексація пенсій. Також зросли розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У Пенсійному фонді України розповіли , який розмір пенсії встановлений для інвалідів-чорнобильців.

Який розмір пенсії отримують інваліди-чорнобильці

В Україні, відповідно до закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» визначено, що людям з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, – мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи – 100 % розміру середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю 2 групи – 80 %;

для осіб з інвалідністю 3 групи – 60 %.

Якщо щомісячні розміри пенсії визначеної категорії осіб з інвалідністю (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат та компенсацій до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягають таких розмірів, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначених розмірів.