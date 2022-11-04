У наступні 2 роки кількість IPO зменишиться, але зросте їх дохідність — експерт

Дохідність акцій компаній, які проводитимуть первинне розміщення, зросте, але кількість IPO знизиться. Таку прогноз оприлюднив інвестор і трейдер із 8-річним досвідом Роберт Лі під час вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?»

Минулого року на фондовому ринку відбулося 1035 IPO. Для порівняння: за останні 22 роки загалом відбулось близько 6 тис. первинних розміщень. Тобто всередньому IPO проводили близько 270 компаній на рік.

Разом зі збільшенням кількості компаній, які виходили на ринок, істотно знизилася їхня надійність. «Часто розміщення проводили компанії, які фактично мали лише один продукт, але імпульсивно вважали, що можуть за його допомогою захопити ринок», — пояснює Робер Лі.

До пандемії розміщення проводили переважно більш надійні і великі компанії. Відповідно, були високими і прибутки івесторів, які вкладади в них гроші. Акції відразу 10 компаній, які виходили на ринок у 2019 р., зросли в ціні більш, ніж на 300%, 2 з них подорожчали більш, ніж у 10 разів.

Для порівняння: планку в 300% дохідності подолала лише 1 компанія, яка проводила розміщення у 2021 році.

На думку Роберта Лі, у наступні 2 роки ринок повернеться до якості первинних розміщень, а ось кількість IPO знизиться. «Після роботи над помилками ми зможемо побачити ті результати, які були до пандемії», — вважає експерт.

Ще півроку корекції

Як прогнозує Роберт Лі, ще 2 квартали на фондовому ринку проовжуватиметься помірна корекція. У 2 кварталі наступного року можливе часткове згортання жорсткої монетарної політики ФРС. А ось потенціал для відновлення ціни акцій аутсайдерів із технологічного, комунікаційного і фінансового секторів, які зараз найбільше втрачають вартість, з'явиться лише у 2024 році.