Вартість квартир у передмісті Києва: озвучено ціни за квадратний метр у Ворзелі, Бучі та Ірпені

Ціни на ринку нерухомості в передмісті столиці поповзли вгору, тоді як у Києві вартість квартир наприкінці жовтня перестала зростати. Кількість угод із купівлі-продажу на фоні масових обстрілів зменшилася, але при цьому попит на квартири у новобудовах є.

Станом на початок листопада найдешевше квартири коштують в Обухові та Ворзелі — 22 000 та 20 600 грн (відповідно) за квадратний метр.

Найдорожчі квартири наразі у Вишгороді, Ірпені, Бучі та Петропавлівській Борщагівці – 33 800 грн, 32 600 грн, 30 000 грн та 35 100 грн відповідно. У Борисполі та Броварах квадратний метр житла у новобудові на сьогоднішній день коштує 25 000 та 26 100 грн.

Станом на 2 листопада середня вартість квадратного метра в столиці становить 48,2 тисячі гривень.

Найдорожче житло на сьогоднішній день у Печерському районі – 108 900 гривень за квадратний метр. Далі йде Шевченківський район – 50 600 гривень за квадратний метр, Подільський – 54 700 гривень за квадратний метр, Голосіївський – 47 300 гривень за квадратний метр та замикає п'ятірку найдорожчих цін на нерухомість Святошинський район – 42 500 гривень за квадратний метр.

Найдешевші варіанти квартир пропонують на лівому березі столиці. У Дніпровському районі пропонують житло вартістю 37 500 грн. за кв.м, у Дарницькому районі квадратний метр коштує від 32 800 грн., у Деснянському – 29 700 грн.

Середній цінник на квартири залишається у Солом'янському районі – 39 000 гривень за квадратний метр та Оболонському – 38 100 гривень за квадратний метр.

Раніше повідомлялося, скільки коштують квартири у новобудовах у західних регіонах України.